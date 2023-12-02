Osmaniye'de 12 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Osmaniye'de yapılan bir operasyonda, tırdaki 3 şüpheli gözaltına alındı ve 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Osmaniye'de 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırdaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 12 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Polis ekipleri, sürücü ve yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı.