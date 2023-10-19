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Osmaniye'de 12 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi

Osmaniye'de yapılan bir operasyonda, bir yolcu otobüsünde bulunan bir bavulda 12 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Bavulun sahibi gözaltına alındı.