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Osmaniye'de 12,7 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de yapılan bir operasyonda, bir yolcu otobüsünde bulunan bir bavulda 12,7 kilogram esrar ele geçirildi. Bavulun sahibi olan M.K. gözaltına alındı ve tutuklandı.