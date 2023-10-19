Osmaniye'de 12,7 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
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Osmaniye'de yapılan bir operasyonda, bir yolcu otobüsünde bulunan bir bavulda 12,7 kilogram esrar ele geçirildi. Bavulun sahibi olan M.K. gözaltına alındı ve tutuklandı.
Osmaniye'de bavulunda 12,7 kilogram esrar ele geçirilen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında daha önceden tespit edilen yolcu otobüsü durdurularak narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapıldı.
Otobüsteki bir bavulda 12,7 kilogram esrar ele geçirildi. Ekipler, bavulun sahibi M.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı
Kaynak: AA / Güncel