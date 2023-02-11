Osmaniye'de 115 cami depremde yıkıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu 10 ilden Osmaniye'de, 267 camiden 115'i yıkıldı. 133 yıllık Envar-ül Hamit Camii de kısmen yıkıldı.

Osmaniye'de, deprem felaketi sonrası bugüne kadar yapılan incelemede, 339 binanın yıkıldığı tespit edildi. Enkaz altından 877 kişinin cansız bedenleri çıkarılırken, 2 bin 362 kişi de yaralandı. Kentte enkazda arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, camilerde de yıkımlar oldu. İl genelindeki 267 camiden 115'i yıkıldı. Cevdet Sunay Caddesi'ndeki tarihi Envar-ül Hamit Camii de kısmen yıkıldı; bahçesindeki müftülük misafirhanesi, toplantı salonu ve şadırvan da hasar gördü.