Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların Yüzde 70'i Asılsız Çıktı

Osmaniye'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 787 bin 131 çağrının 550 bin 315'i asılsız çıkarken, merkezi meşgul eden 2 kişiye 3 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Merkezden yapılan açıklamada, çağrı merkezinin orman yangını, sel ve 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde önemli rol üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, 2023'te 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 787 bin 131 çağrıdan yüzde 69,91'inin asılsız çıktığı ifade edildi.

Çağrı merkezini gereksiz meşgul eden 2 kişiye 3 bin 750 lira para cezası uygulandığı belirtildi.