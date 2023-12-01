Osmaniye'de 11 Kilo 700 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Osmaniye'de yapılan bir operasyonda, hafif ticari araçta 11 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de 11 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, canlı tavuk yüklü aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.
Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 11 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Polis ekipleri, sürücü ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.