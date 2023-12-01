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Osmaniye'de 11 Kilo 700 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 Aralık 2023 16:50 Son Güncelleme: 16:51 Abone Ol

Osmaniye'de yapılan bir operasyonda, hafif ticari araçta 11 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.