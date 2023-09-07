Osmaniye'de 103 Kilo Skunk Ele Geçirildi

OSMANİYE'de, polisin, narkotik köpeği 'Poyraz' ile yaptığı aramalarda 2 otomobilin bagajındaki valizlerden, toplam 103 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli 2 sürücü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ortak çalışma başlatıldı. Şüphe üzerine takibe alınan 2 otomobil, kontrollü olarak durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Poyraz' ile yapılan aramalarda, araçların bagajındaki valizlerle farklı bölmelerinde, poşetlere sarılı halde toplam 103 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Sürücüler M.K. ve T.K., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu' kapsamında gözaltına alınıp, adli işlem başlatıldı.