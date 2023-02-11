Osmaniye'de 1000 depremzede, tren vagonlarında misafir ediliyor

OSMANİYE'de yaklaşık 1000 depremzede, yataklı tren vagonlarında misafir ediliyor. Sarsıntıdan en çok etkilenen çocuklar ise arkadaşları ve oyuncakları ile oynayıp depremin etkisini unutmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu 10 ilden Osmaniye'de bazı bölgelerde enkaz kaldırma çalışmalarına başlanılırken, bazı bölgelerde ise kurtarma çalışmaları sürüyor. Evleri hasar gören ve yıkılan depremzedelerden bir kısmı AFAD tarafından kentin farklı noktalarına kurulan çadırlarda kalırken, bazıları ise Osmaniye Tren İstasyonu'na konuşlandırılan yataklı 14 vagonda misafir ediliyor.

Depremden etkilenen çocuklar da çok korktuklarını belirterek yaşadıkları o anları anlattı. Çocuklar tren garındaki vagonlarında arkadaşları ile ya da telefon ve oyuncakları ile oyunlar oynayarak vakit geçirdiklerini ve rahat olduklarını ifade etti.