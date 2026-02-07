Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin ardından 10 sağlık tesisinin açılışı gerçekleştirildi

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanemiz başta olmak üzere; toplam 10 sağlık tesisimizin resmi açılışını gerçekleştirdik" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren gösterdiğimiz dayanışmayı şimdi kalıcı eserlerle taçlandırıyoruz. 900 yataklı Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanemiz başta olmak üzere; Düziçi, Bahçe, Toprakkale, Hasanbeyli ve Sumbas ilçelerimiz dahil toplam 10 sağlık tesisimizin resmi açılışını gerçekleştirdik. Daha güçlü hastaneler ve daha erişilebilir sağlık hizmetlerimizle, her koşulda vatandaşının yanında olan bir sağlık sistemi için çalışmaya devam ediyoruz. Osmaniye'mize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.