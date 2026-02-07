Haberler

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin ardından 10 sağlık tesisinin açılışı gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi de dahil olmak üzere toplam 10 sağlık tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanemiz başta olmak üzere; toplam 10 sağlık tesisimizin resmi açılışını gerçekleştirdik" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren gösterdiğimiz dayanışmayı şimdi kalıcı eserlerle taçlandırıyoruz. 900 yataklı Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanemiz başta olmak üzere; Düziçi, Bahçe, Toprakkale, Hasanbeyli ve Sumbas ilçelerimiz dahil toplam 10 sağlık tesisimizin resmi açılışını gerçekleştirdik. Daha güçlü hastaneler ve daha erişilebilir sağlık hizmetlerimizle, her koşulda vatandaşının yanında olan bir sağlık sistemi için çalışmaya devam ediyoruz. Osmaniye'mize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var

7 kişi tutuklandı! Aralarında tüm Türkiye'nin tanıdığı fenomen de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor

Mide bulandıran sapkınlık büyüyor! Liste genişledi, kimler yok ki
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile bir araya geldi

Kraliçeyi, Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı
Epstein belgeleri sonrası Fransa'da ilk istifa: Eski bakan tüm görevlerini bıraktı

Baskılara daha fazla dayanamadı! Eski bakan tüm görevlerini bıraktı