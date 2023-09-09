Osmaniye'de 10 Ton Çalıntı İnşaat Demiri Ele Geçirildi
Osmaniye'de polis ekipleri, yıkılan bazı binaların enkazından çalınan inşaat demirini ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı ve Yeşilyurt Mahallesi'ndeki adreslerde arama yaptı. 10 ton çalıntı inşaat demiri, İl Özel İdaresine teslim edildi.
Osmaniye'de polis ekipleri, 10 ton çalıntı inşaat demiri ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yıkılan bazı binaların enkazından inşaat demiri çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, tespit ettikleri Yeşilyurt Mahallesi'ndeki adreslerde arama yaptı, çalındığı belirlenen 10 ton inşaat demirini ele geçirdi.
Malzemeler, İl Özel İdaresine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel