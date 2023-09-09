Osmaniye'de 10 Ton Çalıntı İnşaat Demiri Ele Geçirildi

Osmaniye'de polis ekipleri, yıkılan bazı binaların enkazından çalınan inşaat demirini ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı ve Yeşilyurt Mahallesi'ndeki adreslerde arama yaptı. 10 ton çalıntı inşaat demiri, İl Özel İdaresine teslim edildi.