Osmaniye'de 10 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Osmaniye'de, 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
EYÜP, İSTANBUL (AA) - Osmaniye'de, 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eyüp Sultan Mahallesi'nde davranışlarından şüphelendikleri bisiklet sürücüsünü durdurdu.
Ekipleri görünce bisikleti bırakıp kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu saklanmak için girdiği evde yakalandı.
Sorgusunda 10 hırsızlık suçundan arandığı belirlenen R.A. (20), gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Ümit Kahrıman - Güncel