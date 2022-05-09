Osmaniye'de 10 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de 10 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Osmaniye'de 10 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye'de, 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Osmaniye'de, 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eyüp Sultan Mahallesi'nde davranışlarından şüphelendikleri bisiklet sürücüsünü durdurdu.

Ekipleri görünce bisikleti bırakıp kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu saklanmak için girdiği evde yakalandı.

Sorgusunda 10 hırsızlık suçundan arandığı belirlenen R.A. (20), gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Asayiş, Eyüp, Güncel, Haberler

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