Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de 10 Kaçak Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de 10 Kaçak Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de yapılan denetimlerde, kimlik belgesi olmayan 10 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

OSMANİYE'de polisin durdurduğu otobüste Suriye uyruklu 3'ü kadın 10 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde otogar çevresinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Uygulamada şüphe üzerine bir otobüs durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, kimlik belgesi olmayan, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Haber İbrahim EMÜL – Kamera OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

Annenin önlem olarak yaptığı hareket faciaya davetiye çıkarmış

 Bahçeli'den 'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?' diye soran gazeteciye tepki

Gazetecinin koridorda yönelttiği soru Bahçeli'yi küplere bindirdi

 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

Başsavcılık'tan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni talep
Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta elektrik kesintisi! Isparta'da hangi mahalle ve sokaklarda kesinti yaşanacak? 12 Kasım AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama Masterchef 12 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Serdar Ortaç tutuklandı mı, suçu ne? Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, suçu ne? Batuhan Karadeniz yurt dışında mı? Yasa dışı bahis soruşturmasında son durum nedir? Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı! Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.