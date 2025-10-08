Haberler

Osmaniye'de 1 Milyon 250 Bin Makaron Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de 1 Milyon 250 Bin Makaron Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, bir iş yerinde 1 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A, adli süreç sonucunda tutuklandı.

Osmaniye'de iş yerinde 1 milyon 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaşlı Mahallesi'ndeki A.A'nın iş yerinde arama yaptı.

Aramada 1 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevcan Orhan'ın menajer davası! Şevval Sam'ın anlattıkları olay

Ünlülerin menajerine suçlamalar ağır: İş bıçak çekmeye kadar gitti
İsrail 3 vekilimizi alıkoydu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sert tepki geldi

İsrail 3 milletvekilimizi alıkoydu, Türkiye'den tarihi rest geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.