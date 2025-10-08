Osmaniye'de 1 Milyon 250 Bin Makaron Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, bir iş yerinde 1 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A, adli süreç sonucunda tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaşlı Mahallesi'ndeki A.A'nın iş yerinde arama yaptı.
Aramada 1 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel