Osmaniye Belediyesi tarafından "Çevre Festivali" düzenlendi - Haberler

Çevre festivali, Başkan Kadir Kara ve Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın startını verdiği bisiklet turuyla başladı.

Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'nda Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Belediye tarafından düzenlenen çevre festivali saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

Osmaniye bizim ortak evimizdir diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Osmaniye Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu etkinlikte amacımız iklim değişikliğine dikkat çekmek, sera gazı salınımını önlemek ve bu faaliyetleri şehrimizde daha geniş alana yaymaktır. Osmaniye'yi ortak bir evimiz olarak görüyoruz. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa geçekleştirdiğimiz projelerle Türkiye'de önemli ödüller aldık; Yeşil Şehirler fikir ve proje ödülünü geçtiğimiz günlerde Sayın Adalet Bakanımızdan aldık, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'den sıfır atık konusunda yaptığımız çalışmalar ile ilgili bir ödül aldık. Anne Eli Projesi ile 1700 anneye evlerinde ziyaret ederek onları sıfır atık konusunda bilinçlendirerek atık konusunda duyarlı hale getirdik. Amacımız ortak evimiz olan Osmaniye'de bu uygulamayı geliştirmektir."dedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise yaptığı konuşmada, "Çevre konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak açısından bu tür faaliyetler önem arz etmektedir. Bu faaliyetlerin yapılmasından dolayı Belediye Başkanımızı ayrıca kutluyorum. Osmaniye'miz adına alınan ödüllerden gurur duyuyoruz. Bu ödüllerin alınmasında Belediyemiz ve ekibi başta olmak üzere bütün Osmaniyeli hemşerilerimizin de önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Osmaniyeli hemşerilerimin çevrenin korunması hususunda, geleceğimize doğası korunmuş bir Osmaniye bırakma anlamında hassasiyetlerini biliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çevre haftası etkinlikleri kapsamında liseler arası geri dönüşebilir malzemelerden hazırlanan tasarım yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Birinci, Necmettin Erbakan Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zehra Yenilmez, ikinci, Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Aygül Duman ve Üçüncülük ödülü alan Çukurova Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nur El Hasan'a ödülleri Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz tarafındanverildi.

Ödül töreninin ardından 23 Nisan Anaokulu, Ayşe Aybaba Anaokulu Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ve Osmaniye İlkokulu tarafından hazırlanan, atık malzemelerden oluşan kıyafet defilesi sunuldu. Defileyi sergileyen çocuklar sergiledikleri performans ile katılımcılardan büyük alkış aldı.

Defilenin ardından Başkan Kadir Kara, Vali Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları Çevre Festivali dolayısıyla açılan stantları ziyaret etti.

Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkında düzenlenen Çevre Festivaline Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, MHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Özdokur, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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