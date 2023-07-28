Osmaniye Belediyesi Su Arıza Amirliği Ekipleri Depremler Sonrası 350 Arızayı Giderdi

OSMANİYE Belediyesi Su Arıza Amirliği ekipleri, 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında 350 ana şebeke su borusu ve 6 bin abone arızasını giderdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentte, belediye ekipleri su arızalarını hızlı bir şekilde gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

OSMANİYE Belediyesi Su Arıza Amirliği ekiplerince 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında, bugüne kadar ekiplerce 350 ana şebeke su borusu ve 6 bin abone arızası giderildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremlerin etkilediği kentte, belediye ekiplerince, yol, temizlik ve kaldırım gibi çalışmalarının yanı sıra, su arızalarının da bir an önce giderilmesi için yoğun bir şekilde çalışma sürdürülüyor. Su Arıza Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar ve sahadan ulaştırılan bilgiler doğrultusunda, yaşanan su borularındaki arızalara anında müdahale edilerek kısa sürede giderilmesini sağlıyorlar.

DEPREMLER SONRASINDA 350 ANA SU BORUSU ARIZASI GİDERİLDİ

Osmaniye Belediyesi Su Arıza Amirliği Ekipler Sorumlusu Metehan Başkurt, yaşanan depremlerden dolayı yıkılan binalarda oluşan su borularındaki patlaklar ve buna bağlı olarak su kesintilerinin yaşandığını belirterek, 'Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için ekiplerimizle 7 gün 24 saat sahada çalışma sürdürüyoruz. Bugüne kadar 6 bin abone ve 350 ana su borusu arızası giderdik. Ketimizde yıkım çalışmaları devam etmekte, buna bağlı olarak su borularında patlaklar oluşmakta. Buna bağlı olarak ta su sarfiyatları ve kesintiler oluyor. Biz, su arıza ekipleri olarak sürekli sahadayız ve bu arızaları biran önce gidermek için yoğun mesai harcıyoruzö dedi.

ARIZALARI BİRAN ÖNCE GİDERMEK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

Sahadaki ekiplerin bir yandan su borularındaki arızaları giderirken diğer yandan da abone bağlantılarını da yaptığını ifade eden Başkurt, 'Arızaların giderilmesinin yanı sıra konteyner evlere yeni abonelere su bağlantılarımızı yapıyoruz. Bölgemizde devam eden ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ana su borularında arızalarımız oluşmakta ve çalışmalarımız uzun sürebilmekte ve buna bağlı su kesintilerimiz meydana gelmektedir. Arkadaşlarımız canla başla çalışıp, biran önce bu arızaları gidererek sularımızı tekrardan vatandaşlarımızın kullanımına veriyoruzö diye konuştu. (DHA)