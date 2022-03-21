Osmaniye Belediyesi, şehir içi halk otobüsü esnaflarına büyük destek sağladı

OSMANİYE (Bültenler) - Osmaniye Belediyesi mart ayı meclis toplantısında oy birliği ile alınan karar gereği şehirde hizmet veren 195 şehir içi halk otobüsüne mart ayı itibariyle aylık 506 lira gelir desteği sağladı. Destek 2023 yılı Aralık sonuna kadar devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ; "Dolmuşcu esnafımıza gelir desteği sağlayarak pandemiden kaynaklı zararların bir nebze olsun giderilmesine katkıda bulunduk. Sağladığımız gelir desteği ile beraber vatandaşlarımızın toplu ulaşımda oluşan artı maliyetlerden en az şekilde etkilenmesini hedefledik. Sadece toplu taşıma esnaflarımıza değil tüm hemşerilerimize katkı sunacak olan bu kararımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Oy birliği ile aldığımız bu karardan dolayı belediye meclisimizde grubu bulunan tüm siyasi partilere mensup meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Osmaniye Belediyesi özel halk otobüsleri kooperatifleri adına konuşan S. S. 8 No'lu Osmaniye Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Yakup Çelik; "Karşı karşıya kaldığımız ekonomik sıkıntılardan dolayı özel halk otobüsü esnafları olarak uzun zamandır zararına çalışmasına rağmen Osmaniye halkına hizmet etmeye devam etmiştir. Bu kötü günlerimizde Belediyemiz toplu taşıma esnafının yanında olup belediye aidatlarını 2023 yılının sonuna kadar almayarak destekleme vermiştir. Biz halk otobüsü esnaflarının yükünü hafifleterek değerli Osmaniyelilere artan maliyetlerin yükünü en aza indirgemek için yükü göğüslemiştir. Bu çabalarından dolayı Sayın Belediye Başkanı Kadir Kara ve belediye meclis üyelerine teşekkür eder saygılarımızı sunarız." Dedi.

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