Osmaniye Belediyesi, şebeke suyunda kurtçuk olduğu iddialarını yalanladı - Haberler

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Osmaniye Belediyesi, şebeke suyunda kurtçuk olduğu iddialarını yalanladı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye Belediyesi, şebeke suyunda kurtçuk olduğu iddialarını yalanladı

Osmaniye Belediyesi, "şebeke suyunda kurtçuk bulunduğuna" dair sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

Osmaniye Belediyesi, "şebeke suyunda kurtçuk bulunduğuna" dair sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "musluklardan kurtçuk aktığı ve şehir şebeke suyunun kirlendiğine" dair paylaşımlar olduğu hatırlatıldı.

Bu paylaşımların yanlış anlaşılma ve eksik bilgilendirmeden kaynaklandığı ifade edilen Açıklamada, şunlar bildirildi:

"Belediyemiz, şehrimizi besleyen su hatlarını sürekli kontrol ettirmekte, haftalık ve aylık numuneler aldırarak düzenli olarak tahlil ettirmektedir. Şu ana kadar şehir şebekesinde kirlilik oluşturacak bir unsura rastlanılmamıştır. Musluklardan aktığı iddia edilen kurtçuk gibi kirlilik unsurlarının, vatandaşlarımızın tesisatlarından ve özellikle binalarında yer alan güneş ısıtma sistemlerinden kaynaklandığı bilinmektedir. Konu ile ilgili sorun yaşayan vatandaşlarımızın kendilerine ait su tesisatlarını kontrol ettirmeleri önemle rica olunur."

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye, Medya, su, Güncel, Haberler

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