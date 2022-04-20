Osmaniye Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Belediyesi, ramazan münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye ekiplerince içinde muhtelif gıda maddesi bulunan kolilerin daha önceden belirlenen ailelerin adreslerine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Belediye Başkanı Kadir Kara, rahmet ve bereket ayı olan ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı amaçladıklarını kaydederek, belediye ekiplerinin 8 araç 20 personelle, yardım kolilerini vatandaşların evlerine götürerek teslim ettiğini belirtti.