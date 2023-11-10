Osmaniye Belediye Başkanı TOGG ile Atatürk programına katıldı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün irtihalinin 85. yıl dönümü programına yerli ve milli otomobil TOGG ile katıldı. Başkan Kara, öğrencileri de TOGG ile okul etrafında tur attırdı.

OSMANİYE Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü programına katılmak üzere, kurum makam aracı olan yerli ve milli otomobil TOGG ile geldi. Başkan Kadir Kara, burada kendisini karşılayarak, yerli ve milli otomobil TOGG'a binmek isteyen öğrencileri kırmadı. Başkan ve öğrenciler TOGG ile okul etrafında tur attı.

Otomobili çok iyi bulduklarını ifade eden öğrenciler ise, "Çok beğendik, çok güzel mükemmel", "Dünyanın en güzel arabası" ve "Otomobilimiz yerli ve milli TOGG" ifadelerini kullandılar.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıldönümü dolayısıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde düzenlenen salon programına kurum makam aracı olan yerli ve milli otomobil TOGG ile geldi. Aracı ilk defa gören öğrenciler, yerli ve milli otomobil TOGG'a büyük ilgi gösterdi. Program sonunda, araca binmek isteyen öğrencileri, Başkan Kadir Kara kırmadı. Türk Mühendislerinin ve Türk sanayisinin eseri olan elektrikli otomobile binen öğrenciler, okul etrafında birer tur attılar. Başkan Kadir Kara'yı uğurlayan öğrenciler, okullarına en kısa zamanda tekrar beklediklerini kaydettiler. (DHA)