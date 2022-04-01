Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi - Haberler

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Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye zabıtalarınca tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür dileyerek tartıyı satıcıya geri verdi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye zabıtalarınca tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür dileyerek tartıyı satıcıya geri verdi.

Belediye zabıta ekiplerinin Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına el koymasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kara, belediyenin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kara, paylaşımında, bugün herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını belirterek, "Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız, hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz.' dedi ve affetti, var olsun." ifadelerini kullandı.

Seyyar satıcıya tartısı da geri verildi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

Osmaniye Belediye Başkanı Kara, tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür diledi

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Atatürk Caddesi, Seyyar Satıcı, Ali Budak, Osmaniye, Güncel, Haberler

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