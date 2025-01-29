Osmaniye Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasında Tercihlerini Belirledi

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Başsavcı Arısoy, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024'te yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Katliamın izleri" adlı karesini seçen Arısoy, "Haber" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Ezilenler" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Arısoy, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" adlı karesine oy verdi.

"Yılın Kareleri" oylamasındaki eserleri çok beğendiğini belirten Arısoy, AA çalışanlarına başarılar diledi.