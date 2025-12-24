Haberler

Osmaniye'de Deprem Konutları Anahtarları Sahiplerine Teslim Edildi

Güncelleme:
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 221 adet deprem konutunun anahtarları Vali Erdinç Yılmaz tarafından hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca 86 konut, 217 iş yeri, 7 ofis ve 3 fırından oluşan yeni projelerin inşaatına da başlandı.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, 1. ve 2. Etap Deprem Konutlarından yapımı tamamlanan 221 konutun anahtarları Vali Erdinç Yılmaz tarafından hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Vali Yılmaz, daha sonra ilçede 3+1 şeklinde 86 konut, 217 iş yeri, 7 ofis ve 3 fırının inşasına başlanan rezerv alanda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

DİĞER KONUTLAR EN KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK

Vali Yılmaz, anahtar teslim töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Bahçe ilçemizde 809 konutumuzun 221'inin teslimini gerçekleştiriyoruz. Binalarımız depreme dayanıklı, kalıp tünel usulü yapılmış, 3+1, kıymetli hemşerilerimizin huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde oturabilecekleri konutlar. Diğer konutlarımızı da en kısa sürede, bu hafta ya da önümüzdeki haftanın sonuna kadar tamamlamış olacağız."dedi. Hak sahipleri de konutlarını çok beğendiklerini ifade etti.

86 KONUT, 217 İŞ YERİ, 7 OFİS VE 3 FIRIN

Vali Erdinç Yılmaz çalışmaları devam eden Bahçe ilçesi İslam Mahallesi Rezerv Yapı Alanında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Yılmaz incelemelerinin ardından burada yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Bahçe İlçemizdeki rezerv alanımızda 3+1 şeklinde 86 konut, 217 iş yeri, 7 ofis ve 3 fırın yapılacak. Bu hizmetler tamamlandığında Bahçe ilçemize hem mimari anlamında hem de iş merkezi ve konut anlamında çok ciddi katkı sağlayacak. İlçemiz önemli bir yatırım, önemli bir hizmete kavuşmuş olacak. Çalışmalarımız başladı inşallah 2026 yılının ortalarında burayı da tamamlamış olacağız."

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
