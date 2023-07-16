Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tarlada başlayan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Mahalle sakinleri yangını korkulu gözlerle uzaktan izlerken, bazı vatandaşlar ise ellerinde hortumlarla destek verdi. Anız yangınlarına isyan eden mahalle sakinleri bu canlıların hakkını nasıl ödeyecekler diye gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın söndürme çalışması devam ediyor.

Osmaniye anız yangını ormana sıçradı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tarlada başlayan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Sabun çayı mevkiinde tarlada başlayan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Mahalle sakinleri yangını korkulu gözlerle uzaktan izlerken, bazı vatandaşlar ise ellerinde hortumlarla destek verdi. Anız yangınlarına isyan eden mahalle sakinleri bu canlıların hakkını nasıl ödeyecekler diye gözyaşlarına hakim olamadı.

Anız yangınlarına karşı o kadar uyarılara rağmen hala kimseyi dinlemeyip yakıyorlar diyen mahalle sakini Mustafa Kurt,"Komşumuz anız yakmış yakınca da rüzgarlar birlikte aşağıdan yukarı ormana doğru sıçramış. Böyle sorumsuzluk olur mu ya vatandaşlar devlet o kadar uyarıyor anız yakmayın diye bende sesleniyorum vatandaşlarımız anız yakmasın. Burada 15 tane kekliğimiz vardı tavşanımız vardı hepsi yandı hepsi kül oldu. Allah korkusu olsun şu insanlarda artık yakmasınlar anızı. Aşağıda zeytin ağaçları zarar gördü burada ceviz ağaçlarım zarar gördü bin bir emeğim boşa gitti."dedi.

Yangın söndürme çalışması devam ediyor.