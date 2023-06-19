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Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyinde yerel kuvvetli, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyinde yerel kuvvetli, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Kahramanmaraş Osmaniye Adana Güncel Haberler

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