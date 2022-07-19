OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN 14 GÜNDE 757 BİN ARAÇ GEÇTİ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, 4 ile 17 Temmuz tarihleri arasında Osmangazi Köprüsü'nden toplamda 757 bin 227 aracın geçtiğini açıkladı. En yoğun araç geçişinin olduğu gün ise 80 bin 624 araçla Kurban Bayramı arifesi olan 8 Temmuz oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile ilgili paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nun garanti karşılama oranları 2016 yılından bugüne yüzde 36'dan yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu durum devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin devlete üste kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da Osmangazi Köprüsü ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, Kurban Bayramı tatilinin içerisinde bulunduğu 4 Temmuz'dan 17 Temmuz günü dahil olmak üzere Osmangazi Köprüsü'nden 14 günde toplamda 757 bin 227 araç geçti. En yoğun araç geçişinin olduğu gün ise 80 bin 624 araçla Kurban Bayramı arifesi olan 8 Temmuz oldu.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yaptığı açıklamada, Daha önce bu araçlar, İzmit Körfezi'ni dolaşıyor, şehrimizden geçiyordu. Osmangazi Köprüsü sayesinde İzmit hem yoğun araç trafiğinden ve bunun yaratacağı kirlilikten korundu hem de bu köprüyü kullananlar zaman ve yakıt tasarrufu yaptı. Garanti karşılama oranını yüzde 116 karşılayarak para kazandıran köprü, vatandaşımıza da 140 milyon TL tasarruf sağladı dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel