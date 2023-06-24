Kurban Bayramını tatil beldelerinde veya ailesiyle birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa sebep oldu. Kocaeli-Yalova Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü'nde durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.

Osmangazi Köprüsü'nde trafik durma noktasına geldi

KOCAELİ - Kurban Bayramını tatil beldelerinde veya ailesiyle birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa sebep oldu. Kocaeli-Yalova Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü'nde durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.

9 günlük bayram tatilini bulunduğu şehirden farklı yerde geçirmek isteyen vatandaşlar, otoyol ve köprülerde yoğunluk oluşturdu. İstanbul ve çevre illerden Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücüler Kocaeli'de otoyol ve bağlantı yollarında trafiğe sebep oldu. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi Gebze mevki ve Kocaeli-Yalova Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsünde araçlar ilerlemekte zorluk çekerken trafik havadan görüntülendi. İstanbul istikameti ise boş kaldı. TEM Otoyolu Bekirdere Rampasında İzmit geçişinde ise beklenen trafik yoğunluğu oluşmadı.

Jandarma ve polis ekipleri bayram boyunca trafiğin aksamaması için karadan ve havadan çalışmalarına devam ediyor.