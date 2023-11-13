Osmangazi Köprüsü'nde 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Osmangazi Köprüsü gişelerinde polis tarafından arama yapılan kamyonda 6 ton 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Osman Gazi Köprüsü'nde 6 ton 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

YALOVA - Osman Gazi Köprüsü gişelerinde durdurulan kamyondan 6 ton 55 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında ise adli işlemler başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 35 kamyonu Osmangazi Köprüsü Hersek gişelerinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 5 ton 145 kilo kıyılmış tütün ile 10 kilo paketler halinde 910 kilo tütün olmak üzere toplamda 6 ton 55 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü R.G. ve M.E.G. hakkında adli ve idari işlemlere başlandı.