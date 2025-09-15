Haberler

Osmangazi'de Yorgun Mermi Çocuğa Isabet Etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir çocuk, parkta oynarken yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği çocuk yaralandı.

Demirtaş Sakarya Mahallesi Merhum Halil Satık Parkı'nda oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti.

Yaralanan çocuk ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
