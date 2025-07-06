Osmangazi'de Trafik Kazası: Polis Memuru Yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park denetimi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park denetimi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Nalbantaoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden Y.E. yönetimindeki 34 PD 0513 plakalı otomobil, sağ şeritten sol şeride geçerken park uygulaması yapan trafik polisi M.K'ye çarptı.
Polis memuru, çarpmanın etkisiyle bariyerlerin arkasına savrularak yaralandı.
M.K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel