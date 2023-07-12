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Osmangazi'de televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal alanda orman yangını

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Bursa merkez Osmangazi ilçesinde, televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, çam ormanları ve koruluk alanda 5-6 noktada sürüyor. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangına ekipler müdahale ediyor.

Osmangazi'de televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal alanda orman yangını

BURSA - Bursa merkez Osmangazi ilçesinde, televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Çam ormanları ve koruluk alandaki orman yangını 5-6 noktada sürüyor. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangına ekipler müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Güncel

Osmangazi Gündoğdu Bursa Güncel Haberler

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