Osmangazi'de televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal alanda orman yangını
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Bursa merkez Osmangazi ilçesinde, televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, çam ormanları ve koruluk alanda 5-6 noktada sürüyor. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangına ekipler müdahale ediyor.
Osmangazi'de televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal alanda orman yangını
BURSA - Bursa merkez Osmangazi ilçesinde, televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Çam ormanları ve koruluk alandaki orman yangını 5-6 noktada sürüyor. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangına ekipler müdahale ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Güncel