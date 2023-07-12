Osmangazi'de televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal alanda orman yangını

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde, televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, çam ormanları ve koruluk alanda 5-6 noktada sürüyor. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangına ekipler müdahale ediyor.