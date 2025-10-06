Haberler

Osmangazi'de Otomotiv Yedek Parça İşletmesinde Yangın Çıktı

Osmangazi'de Otomotiv Yedek Parça İşletmesinde Yangın Çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomotiv yedek parçaları satan bir iş yerinde çıkan yangın, bitişiğindeki 3 iş yerine daha sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomotiv yedek parçaları satılan iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki 3 iş yerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Küplüpınar Mahallesi 8. Aksu Sokak'ta otomotiv yedek parçaları satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki 3 otomotiv yedek parçaları satılan iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yangın sonucunda 4 iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
