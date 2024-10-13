Osmangazi'de Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: Sürücü Yaralı

Osmangazi'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Doğanbey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde A.S.'nin kullandığı 16 AUE 399 plakalı kapalı kasa kamyonet, A.B. idaresindeki 16 BCA 803 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü A.B. ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

A.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay anı güvenlik kamerasında

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, kamyonetin motosiklete çarpması ve sürücünün yere savrulması yer alıyor.