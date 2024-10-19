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Osmangazi'de Borç- Alacak Kavgası: Parkta Yumruklar Konuştu

Osmangazi'de Borç- Alacak Kavgası: Parkta Yumruklar Konuştu
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Osmangazi ilçesinde borç alacak meselesi yüzünden iki taraf arasında parkta çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Olay anı, çevredeki kalabalık tarafından izlendi ve cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

alacak nedeniyle husumetliler arasında parkta tekme ve yumruklu kavga çıktı. O anlar hem meraklı kalabalık tarafından izlendi hem de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında borç- alacak meselesinden husumet bulunan 2 taraf parkta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırırken, çevredeki kalabalık ise o anları meraklı gözlerle takip etti.

Öte yandan cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale etmesiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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