Osmanelililere Hizmet Derneğinin geleneksel aşure dağıtımı

Osmanelilere Hizmet Derneği, her sene geleneksel hale getirdikleri 14. aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Aşure dağıtımı öncesinde İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından dua yapıldı. Ardından katılanlara Kaymakam Vekili Öznur Güler ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından aşure ikramında bulunuldu.

Aşure dağıtımında konuşan Dernek Başkanı Cafer Seyyar, "Muharrem ayı vesilesi ile aşure ikramı yapılıyor Tabi bu bizim dini bir geleneğimiz. Bu geleneği hem yaşatmak hem de bu adeti yeni nesillere bir nebze olsun hatırlatmak gerek. Aşure ikramınız Allah kabul etsin, aşure etkinliğimize katkı sağlayan iş insanlarına dernek üyelerimize tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Münür Şahin ise "İnsanların birlik ve beraberlik içinde aynı masa etrafında birleştiği bu ayda yapılan aşure ikramını Allah kabul etsin. Bu etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olanlarda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Osmaneli Belediye binası karşısında Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımına Osmaneli Kaymakam vekili Öznur Güler, Belediye Başkanı Münür Şahin, kurum müdürleri, dernek yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK