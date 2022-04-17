Osmaneli'nde 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar programı düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Çocuklarla bir araya gelip onlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, çocuklarla iftar sofrasında buluştu.

İftarda konuşan Münür Şahin "Hiç mahzun olmayın, devletimiz, belediyemiz ve bizler her zaman sizlerin yanındayız. Bizler kocaman bir aileyiz. Bizler buradaki kardeşlerimizi elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz. Allah kimseyi yetim bırakmasın. İnsan bazen annesinden bazen de babasından yetim kalır. Bana göre en büyük yetimlik insanın devletinin olmayışıdır. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın. Ömrümüz ve imkanımız yettikçe sizlere destek olacağız." dedi.

Türkiye'de hiç kimsenin yalnız olmadığını vurgulayan Kaymakam Ünal ise "Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle çocuklarımıza için bir nebze olsun farklı bir atmosfer oluşturabiliyorsak bunun memnuniyeti bizlere yeter. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğu yerde hiç kimse yalnız ve kimsesiz değildir. Bizler devletimizin tüm imkanlarını kullanarak her zaman evlatlarımızın yanındayız." ifadelerine yer verdi.

Osmaneli Kaymakamlığı ile Osmaneli Belediyesinin organizasyonunda düzenlene iftar yemeğine Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Hakime hanım Sıdıka Ersoy, Cumhuriyet savcısı Caner Özler, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Hicran çakmak, İl genel meclis üyeleri, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, yetim çocuk aileleri ile birlikte katıldı.