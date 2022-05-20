Osmaneli Müftülüğü, Kur'an kursları yararına kermes düzenledi - Haberler

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Osmaneli Müftülüğü, Kur'an kursları yararına kermes düzenledi

AA - Zeki Ceyhan - Güncel
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Osmaneli Müftülüğü, Kur'an kursları yararına kermes düzenledi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kur'an kursları yararına gıda kermesi düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kur'an kursları yararına gıda kermesi düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce TOKİ Konutları alanında hazırlanan kermes, İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından dua edilmesiyle başladı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ünal, "Başta hanımlarımız olmak üzere duyarlı insanlarımızın destekleri ile bu kermesten elde edilecek gelirle, kurslarımızın kısmen de olsa eksiklikleri giderilmiş olacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Münür Şahin ise kermeslerin dayanışmanın, yardımın, birlik ve beraberliğin güzel bir örneği olduğunu dile getirdi.

Kermesin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Şahin, "Kermesin hazırlanmasında emeği olan paydaşlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele." ifadesini kullandı.

İkramlardan sonra katılımcılar kermesi gezerek alışveriş yaptı.

Kermesin, 25 Mayıs Çarşamba gününe kadar açık kalacağı bildirildi.

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

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