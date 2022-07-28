Kaymakam Ünal yapımı devam eden köy yollarını inceledi Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, köy yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, köy yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. KÖYDES dahilinde Erecek ve Ciciler köylerinde sıcak asfalt, Balçıkhisar köyünde ise sathi kaplama asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Kaymakam Ünal, İl Genel Meclis üyeleri Alper Karadağ ve Orhan Uğur, Köylere Hizmet Götürme Birliği Sekreteri Üzeyir Elmas ile birlikte çalışmaları inceledi. Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, "Bilecik Özel İdare Yol Şube ekiplerimizce Erecek köyüne 1,5, Ciciler köyüne ise 2 kilometre sıcak asfalt atıldı. Balçıkhisar köy yoluna da 7 kilometre sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, ekiplerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Güncel Yüksel Ünal Hisarcık Osmaneli Bilecik Yerel Güncel Haberler

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