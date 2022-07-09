Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, vatandaşlarla bayramlaştı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, bayramı namazının ardından sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şahin ve ilçe protokolü Ertuğrul Gazi Camiinde vatandaşlarla bir araya gelerek, bayramlaştı.

Kaymakam Ünal, yaptığı konuşmada, bayramların çok önemli ve değerli günler olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'nın ilçemize, devletimize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Kurban Bayramı vesilesiyle bir kez daha tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Şahin de bayramda vatandaşlar bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Daha sonra şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden Ünal ve Şahin, görev yapan emniyet ve güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı.???????