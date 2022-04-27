Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin Hisarcık Beşevler köyünde iftar açtı - Haberler

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Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin Hisarcık Beşevler köyünde iftar açtı

AA - Zeki Ceyhan - Güncel
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Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin Hisarcık Beşevler köyünde iftar açtı

Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, Hisarcık Beşevler köyünde 20 yıldır her ramazan sürdürülen toplu iftar sofrasına katılarak köylülerle bir araya geldi.

Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, Hisarcık Beşevler köyünde 20 yıldır her ramazan sürdürülen toplu iftar sofrasına katılarak köylülerle bir araya geldi.

Hisarcık Beşevler köy muhtarlığı ve vatandaşların 20 yıldır birlikte düzenledikleri geleneksel iftarda konuşan Kaymakam Ünal, programın birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Ünal, köy sakinlerinin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramını tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Köy Muhtarı Mustafa Cambaz ise Ramazan'ın bolluk ve bereketini birlikte yaşama imkanı yakaladıklarını ifade etti.

İftara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, muhtarlar ve köy sakinlerinden yaklaşık 500 davetli katıldı.

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

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