Üye Girişi
Haberler

Kaymakam Ünal Jandarma teşkilatını kabul etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. Yılı nedeniyle Kaymakam Ünal, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy ve beraberindeki teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. Yılı nedeniyle Kaymakam Ünal, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy ve beraberindeki teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Geçmişi şan ve şeref dolu kahraman jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıldönümünü kutlayan Kaymakam Ünal, "Halkın huzur ve güvenliği için fedakarca gece gündüz demeden yurdumuzun her köşesinde, halkla iç içe olarak büyük özveri ve heyecanla görev yapan jandarma teşkilatımız aynı zamanda devletimizin halka açılan penceresi konumundadır. Huzur ve asayişi sağlamada canla başla çalışarak gösterdiği gayret nedeniyle Jandarma teşkilatımız aziz milletimizin sevgisine ve güvenine mazhardır. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla da başta bizlere emanet olan bıraktıkları şehitlerimizin ailelerinin, gazilerimizin ve tüm jandarma teşkilatımızın ve kıymetli ailelerinin Kurban Bayramlarını kutluyorum " ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel Güncel Haberler

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

 Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
title