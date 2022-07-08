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Osmaneli'den kısa kısa

AA - Zeki Ceyhan - Güncel
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Osmaneli'den kısa kısa

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kaymakamlıkta bayramlaşma programı düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kaymakamlıkta bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakamlıkta düzenlenen programda Kaymakam Yüksel Ünal, kamu personeli, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileriyle bayramlaştı.

Burada konuşan Ünal, bayramların, dargınlık ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, sevgi dostluk ve kardeşlik duygularını en yoğun şekilde güçlendirdiği günler olduğunu söyledi.

Bayramları, birlik ve beraberliği pekiştirmek için fırsata çevirmek gerektiğini kaydeden Ünal,"Bu vesileyle, kurbanlarınızın kabul olması duasıyla bütün halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Osmaneli'ndeki sürücülere uyarı

Osmaneli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için yolculuk yapacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bayram tatili süresince trafik yoğunluğunda önemli oranda artış olduğunu dile getiren Çeşmeci, şöyle konuştu:

"Unutmayalım ki emniyet kemerinin hayat kurtardığı bilinmektedir. Bunun için bütün sürücü ve yolcuların seyahat süresince emniyet kemerlerini harfiyen takmaları kendi faydalarına olacaktır. Diğer bir önemli konu ise seyahat esnasında sürücülerin telefonlarını kapatmalarını istiyoruz. Çünkü meydana gelen kazaların yüzde 95'i sürücü kusurundan kaynaklıdır."

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

Kurban Bayramı Yüksel Ünal Osmaneli Bilecik Güncel Haberler

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