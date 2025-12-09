Osmaneli'nde yangın söndürme tankerleri teslim edildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, orman yangınlarıyla etkin mücadele amacıyla yangın söndürme tankerleri, köylere teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 köy ve 2 bağlısı için toplam 20 adet 3 tonluk yangın söndürme tankerinin köylere kazandırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, daha sonra yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada inceleme sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, temmuz ayında Osmaneli ilçesinde yaşanan orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Devletin tüm imkanlarıyla sahada ve vatandaşların yanında yer alındığını aktaran Sözer, şunları kaydetti:

"Bugün, o zor günlerin ardından önleyici ve güçlendirici bir adımı hep birlikte hayata geçirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Teslim edilen bu tankerlerle köylerimizin afetlere karşı hazırlık gücü önemli ölçüde artırılmıştır. Süreçte dayanışma gösteren vatandaşlara, kamu kurumlarına ve tankerlerin kazandırılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ediyorum. Ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Vali Sözer'e, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar da eşlik etti.