Osmaneli'de sokak hayvanlarının bakımı yapılıyor

Bilecik'in Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde, ekim ayında 123 köpeğin kısırlaştırıldığı, 30 sokak hayvanın da tedavisinin yapıldığı bildirildi.

Merkezden yapılan açıklamada, geçen ay kısırlaştırılan köpeklerin tamamına iç, dış parazit ve kuduz aşılarının yapıldığı kaydedildi.

Sokak hayvanlarının tedavilerinin ardından doğal ortamına bırakıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli nedenlerden dolayı ayağı kırılan 5 köpeğimiz ameliyat edilerek sağlıklarına kavuşturulmuş, 3'ü doğal ortamlarına bırakıldı ve 2'sinin tedavisi devam ediyor. Son zamanlarda Bilecik merkez başta olmak üzere diğer ilçe ve belde ile komşu illerimizden hastanemize tedavileri başka yerlerde yapılamayan sahipli yada sahipsiz hayvanlar getirilerek sağlıklarına kavuşturulmuştur. Merkezimizde ekim ayında çeşitli rahatsızlıklarından dolayı 11 köpek ve 19 kedinin teşhis ve tedavileri yapılarak sahiplerine teslim edilmiştir."

Açıklamada, hayvanseverler tarafından da ekim ayı içinde 6 bin 500 lira nakdi, köpek ve kedi maması ile akaryakıt desteği yapıldığı belirtildi.