Osmaneli'de kamyoneti çaldığı iddia edilen şüpheli, kaza yapınca yakalandı - Haberler

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Osmaneli'de kamyoneti çaldığı iddia edilen şüpheli, kaza yapınca yakalandı

AA - Zeki Ceyhan - Güncel
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Osmaneli'de kamyoneti çaldığı iddia edilen şüpheli, kaza yapınca yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki kamyoneti çaldığı iddia edilen şüpheli, kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki kamyoneti çaldığı iddia edilen şüpheli, kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalandı.

Avdan köyünde yaşayan Eşref Uysal, evinin önünde park halinde bulunan 11 SH 093 plakalı kamyonetini göremeyince durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Ekipler, çalışma sonucu bir kişinin bu kamyonetle Osmaneli istikametine doğru seyir halinde olduğunu tespit etti.

İlçe girişinde jandarma ve polis ekiplerini gören şüpheli F.İ. (22), direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Kamyonetten inerek kaçmaya çalışan F.İ. ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

Hisarcık, Osmaneli, Jandarma, Bilecik, Güncel, Haberler

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