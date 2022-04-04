Osmaneli'de kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler

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Osmaneli'de kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA - Zeki Ceyhan - Güncel
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Osmaneli'de kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

OSMANELİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçede, haberleşme ve enerji nakil hatlarına yönelik son dönemlerde artan hırsızlık olaylarının ardından jandarma ekiplerince çalışma başlattı.

Ekipler, D-650 kara yolu üzerindeki Kızılöz köyü kavşağında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, daha önce aynı güzergahta enerji nakil kablolarını çaldığı belirlenen şüpheli İ.Ö. ile birlikte araçta bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler E.A. (23) S.A, (47) ve İ.Ö. (43) adliyeye sevk edildi.

E.A. savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İ.Ö. ve S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. ???????

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

Osmaneli, Jandarma, Bilecik, Enerji, Güncel, Haberler

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