Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Tavşan Yavrusuna Cerrahi Müdahale

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kalça kemiği kırılan tavşan yavrusuna Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde cerrahi müdahale uygulandı.

Arazide yaralı bulunarak Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yavru tavşan, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Röntgeninde kalça kemiğinde kırık olduğu belirlenen tavşan yavrusu cerrahi operasyonla platin pin takıldı.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, tavşan yavrusunu bir saat süren ortopedik ameliyata aldıklarını söyledi.

Tetik, tavşanın kalça kemiğindeki kırığı pin uygulaması yöntemiyle birleştirdiklerini dile getirdi.

Bir süre misafir ettikleri yaban tavşanı tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına salınacağını belirten Tetik, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden şahin, kartal, leylek gibi birçok yabani hayvan geldi. Tedavilerini yaptıktan sonra doğal ortamlarına bırakıyoruz. Yaban hayvanlarının yanı sıra donanımlı hastane imkanlarımızla zor durumdaki evcil hayvanlara da müdahale edebiliyoruz." dedi.