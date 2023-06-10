Osmaneli Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Osmaneli Belediyesi, Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda 1 maddeden oluşan gündem görüşülerek karara bağlandı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, açılış konuşmasında belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi ve oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Şahin, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, "Osmaneli ilçemizi birlik ve beraberlik içinde çok daha ileriye taşıyacağız" diyerek toplantıyı sonlandırdı. - BİLECİK