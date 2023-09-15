Osmancıklı kadınlar Kapadokya'yı gezdi

Çorum'un Osmancık Belediyesince düzenlenen kadınlara yönelik Kapadokya Kültür Gezileri'ne 1050 kişi katıldı.

Osmancık Belediyesince 15 Temmuz-15 Eylül tarihlerinde kadınlara yönelik kültür gezileri düzenledi.

Yapılan 15 turda 1050 kadın Kapadokya'da peri bacalarını, Göreme Açık Hava Müzesi'ni, Ürgüp'ü, Avanos'u ve Uçhisar Kalesi'ni görme fırsatı buldu.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AA muhabirine, kadınların kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kültür gezileri düzenlediklerini söyledi.

Kapadokya bölgesine yapılan kültür gezilerinin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Gelgör, "Kapadokya, Türkiye'nin en ilgi çekici bölgelerinden biridir. Bu gezilerin ilçemizde yaşayan kadınların sosyal hayatına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü yıllar boyunca hiç ilçemizden çıkmamış, farklı bölgelerde bulunmamış, farklı kültürleri tanımamış insanlarımız var. Kültür gezileriyle kadınlara yönelik bir fırsat eşitliği de ortaya koymuş oluyoruz." dedi.

Gelgör, farklı bölgelere kültür gezileri düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.