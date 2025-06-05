Osmancık'ta Sulama Kanalına Düşen Otomobilde 2 Aylık Bebek Yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde bir otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 aylık bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Kazada annenin durumu ağır, babanın sağlık durumu iyi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada yaralanan 2 aylık bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Ö.F.L. (38) idaresindeki 34 DPB 673 plakalı otomobilin dün öğle saatlerinde Çorum-Osmancık kara yolu Bükköy mevkisinde sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 aylık U.K.L, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesinden alınarak ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan anne Elif B.L'nin (35) tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü, babanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel