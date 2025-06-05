Osmancık'ta Sulama Kanalına Düşen Otomobilde 2 Aylık Bebek Yaralandı

Osmancık'ta Sulama Kanalına Düşen Otomobilde 2 Aylık Bebek Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 aylık bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Kazada annenin durumu ağır, babanın sağlık durumu iyi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada yaralanan 2 aylık bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Ö.F.L. (38) idaresindeki 34 DPB 673 plakalı otomobilin dün öğle saatlerinde Çorum-Osmancık kara yolu Bükköy mevkisinde sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 2 aylık U.K.L, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesinden alınarak ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan anne Elif B.L'nin (35) tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü, babanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta! Yoğunluk yaşandı

45 derece sıcaklıkta ibadet heyecanı! Hacı adayları Arafat'ta
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı

Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon satın alındı
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.